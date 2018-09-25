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Лавров и генсек НАТО обсудили перспективы отношений России и альянса

Стороны также уделили внимание нынешнему состоянию политического диалога

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состояние политического диалога и перспективы отношений России и альянса.

"В ходе беседы состоялось обсуждение нынешнего состояния политического диалога и перспектив отношений Россия - НАТО", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, размещенном на сайте.

Ранее Столтенберг, подводя итоги встречи, заявил журналистам, что у НАТО и России есть серьезные расхождения, в частности по Украине, но важно продолжать вести диалог. Генсек обратил внимание, что альянс был проинформирован об учениях "Восток-2018" до и после их проведения. На вопрос, обсуждалась ли на встрече тема размещения военной базы США в Польше, Столтенберг ответил отрицательно.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСтолтенберг, Йенс
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