Вопрос о дате новых выборов в Приморье не внесен в повестку работы краевого парламента

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Вопрос о дате новых выборов губернатора Приморского края не внесен в повестку работы очередной сессии краевого законодательного собрания, которое должно состояться 26 сентября. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

"Сегодня депутаты вопрос о дате новых выборов рассматривать не будут. Дело в том, что, согласно закону, есть ограничение на эти сроки, и если бы мы назначали ее сегодня, мы должны были бы это сделать на 2 декабря. Но это слишком скоро, и есть необходимость назначить выборы на 16 декабря. Поэтому мы теперь либо соберемся на внеочередную сессию позже и примем это решение, либо его примет краевой избирком", - пояснил Текиев.

Ранее сообщалось, что рассмотреть вопрос о дате проведения новых выборов губернатора Приморского края, после отмены результатов предыдущих в связи с массовыми нарушениями, планировалось именно 26 сентября на сессии краевого парламента.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".