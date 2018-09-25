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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Вопрос о дате новых выборов в Приморье не внесен в повестку работы краевого парламента

Сессия должна состояться 26 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Вопрос о дате новых выборов губернатора Приморского края не внесен в повестку работы очередной сессии краевого законодательного собрания, которое должно состояться 26 сентября. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

"Сегодня депутаты вопрос о дате новых выборов рассматривать не будут. Дело в том, что, согласно закону, есть ограничение на эти сроки, и если бы мы назначали ее сегодня, мы должны были бы это сделать на 2 декабря. Но это слишком скоро, и есть необходимость назначить выборы на 16 декабря. Поэтому мы теперь либо соберемся на внеочередную сессию позже и примем это решение, либо его примет краевой избирком", - пояснил Текиев.

Ранее сообщалось, что рассмотреть вопрос о дате проведения новых выборов губернатора Приморского края, после отмены результатов предыдущих в связи с массовыми нарушениями, планировалось именно 26 сентября на сессии краевого парламента.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".

Теги
РоссияПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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