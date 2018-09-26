Жириновский отказался от мандата депутата парламента Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член партии, депутат Госдумы Алексей Диденко отказались от мандатов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Петр Батырев на сессии облсовета.

"В связи с поступившими заявления Жириновского Владимира Вольфовича (возглавлял список партии на прошедших выборах в облсовет - прим. ТАСС) и Диденко Алексей Николаевич (шел вторым в списке на выборы - прим. ТАСС) об отказе от получения депутатского мандата приняты постановления о передаче вакантного мандата Карпову Станиславу Артуровичу, <…> Клейстеру Роману Юрьевичу", - сказал он.

Мандат избранного депутата Дмитрия Кузьмина, назначенного сенатором от законодательной власти региона, был передан Глебу Колпинскому (до 2015 года был главврачом кемеровского клинического консультативно-диагностического центра, затем работал в частных медорганизациях, - прим. ТАСС).

Выборы депутатов в региональный парламент прошли 9 сентября, впервые в составе облсовета - пять политических партий. Из 46 мандатов 39 у "Единой России", по два - у ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ, один - у "Патриотов России". Облсовет практически полностью обновился: из прошлого созыва в новый созыв прошли только пять депутатов, все - единороссы.