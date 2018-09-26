Лавров обсудил с главой МИД Белиза активизацию двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с главой МИД Белиза Уилфредом Эрлингтоном на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пути активизации двустороннего сотрудничества в разных сферах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние российско-белизских отношений и возможности активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, а также затронули вопросы взаимодействия России и Белиза на площадке ООН", - информировали в министерстве.

Стороны также подписали договор об основах отношений между Россией и Белизом.