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Генассамблея ООН - 2018

Лавров обсудил с главой МИД Белиза активизацию двустороннего сотрудничества

Главы внешнеполитических ведомств подписали договор об основах отношений между двумя странами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с главой МИД Белиза Уилфредом Эрлингтоном на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пути активизации двустороннего сотрудничества в разных сферах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние российско-белизских отношений и возможности активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, а также затронули вопросы взаимодействия России и Белиза на площадке ООН", - информировали в министерстве.

Стороны также подписали договор об основах отношений между Россией и Белизом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелизРоссияГенассамблея ООН - 2018
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