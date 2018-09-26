Патрушев: в Афганистане идет террористическая война, за год погибли тысячи человек

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что боевики развязали в Афганистане настоящую террористическую войну против органов госвласти и мирного населения.

Об этом он сказал на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"По сути на афганской территории боевики развязали настоящую террористическую войну против органов государственной власти и мирного населения страны, - подчеркнул он. - Текущий год стал рекордным по количеству кровавых терактов, в результате которых погибли тысячи простых афганцев".

Патрушев заметил, что эти оценки подтвердились и на заседании Совбеза ООН 18 сентября. "В частности, обращено внимание на то, что продолжающийся рост числа боевиков ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России организация) на севере Афганистана создает прямую угрозу безопасности центральноазиатским республикам", - добавил он.

Патрушев рассчитывает на то, что России, Афганистану, Индии, Ирану и Китаю удастся наладить регулярный механизм консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане по линии секретарей совбезов. "Надеюсь, что наше первое заседание заложит необходимую основу для создания механизма регулярных консультаций", - подчеркнул секретарь.

Он выразил соболезнования секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и всему иранскому народу в связи с многочисленными жертвами недавнего теракта в Ахвазе. "Терроризм - наш общий враг, и нам необходимо наращивать координацию усилий для эффективной борьбы с ним во всех его проявлениях", - подчеркнул секретарь Совбеза России.

По его словам, страны-участницы консультаций в Тегеране "едины или близки в оценках деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана". Патрушев напомнил, что неоднократно целями террористов-смертников в этой стране становились дипломаты и сотрудники гуманитарных организаций - "граждане наших стран, работающие в Афганистане с благородной миссией оказания содействия афганскому народу".