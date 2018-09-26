Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с де Мистурой вопросы сирийского урегулирования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил во вторник со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой актуальные вопросы сирийского урегулирования. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Переговоры состоялись на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"В ходе встречи обсуждались текущие вопросы политического урегулирования конфликта в Сирии, - информировали в российском дипведомстве. - Основное внимание было уделено задачам формирования и запуска конституционного комитета в контексте реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 СБ ООН".
В текущем году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимают участие представители более 190 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.