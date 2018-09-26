Афганистан, Индия, Иран и Китай поддержали создание единой с РФ базы террористов

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Афганистан, Индия, Иран и Китай поддержали создание единой с Россией базы террористических организаций. Как сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, речь об этом шла на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"Участники встречи отметили позитивное значение базы данных террористических организаций, созданной ФСБ России, - отметил Аношин. - Они подчеркнули важность создания подобной базы для всех стран-участниц сегодняшней встречи".

По словам представителя Совбеза, участники консультаций выразили близкие оценки деятельности международных террористических организаций на территории Афганистана. "Они поддержали инициативу иранских коллег по формированию нового механизма на уровне секретарей Совбезов, обменялись мнениями по приоритетным задачам на афганском направлении", - добавил он.