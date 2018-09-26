Памфилова заявила, что проблема муниципального фильтра перезрела

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Норма о муниципальном фильтре на выборах губернаторов должна быть пересмотрена ради развития политической конкуренции. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Уже перезрела проблема - я об этом твержу два года подряд - муниципального фильтра. Нужно пересмотреть эту норму, должны быть приняты иные меры по развитию конкуренции [на выборах]", - сказала она на заседании Центризбиркома.

Памфилова отметила, что этот вопрос планируется рассмотреть на заседании рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства.

Муниципальный фильтр

Нормы о муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через так называемый муниципальный фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение фильтра приводились, например, такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов в условиях либерализации требований к регистрации партий проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне.

Однако против муниципального фильтра неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие в том числе снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

Еще в апреле 2017 года лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, "Справедливой России" Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский предложили отменить муниципальный фильтр для представителей парламентских партий. Они, в частности, апеллировали к тому, что в результате применения фильтра "для парламентских политических партий выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица любого субъекта РФ стало куда более сложной процедурой, чем выдвижение кандидата на должность президента РФ (для его выдвижения партии, представленные в Госдуме, освобождены от необходимости сбора подписей избирателей - прим. ТАСС)". Кроме того, по мнению руководителей парламентской оппозиции, механизм муниципального фильтра существенно ограничивает политическую конкуренцию в РФ", что, в свою очередь, "ведет к снижению качества подбора руководящих кадров в стране, принимаемых ими решений и росту коррупции".

Административный ресурс

Памфилова также отметила, что результаты вторых туров губернаторских выборов в регионах России показали, что административный ресурс больше не помогает выиграть борьбу.