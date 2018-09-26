Памфилова заявила, что проблема муниципального фильтра перезрела

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Норма о муниципальном фильтре на выборах губернаторов должна быть пересмотрена ради развития политической конкуренции. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Уже перезрела проблема - я об этом твержу два года подряд - муниципального фильтра. Нужно пересмотреть эту норму, должны быть приняты иные меры по развитию конкуренции [на выборах]", - сказала она на заседании Центризбиркома.
Памфилова отметила, что этот вопрос планируется рассмотреть на заседании рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства.
Муниципальный фильтр
Нормы о муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через так называемый муниципальный фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.
За введение фильтра приводились, например, такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов в условиях либерализации требований к регистрации партий проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне.
Однако против муниципального фильтра неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие в том числе снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.
Еще в апреле 2017 года лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, "Справедливой России" Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский предложили отменить муниципальный фильтр для представителей парламентских партий. Они, в частности, апеллировали к тому, что в результате применения фильтра "для парламентских политических партий выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица любого субъекта РФ стало куда более сложной процедурой, чем выдвижение кандидата на должность президента РФ (для его выдвижения партии, представленные в Госдуме, освобождены от необходимости сбора подписей избирателей - прим. ТАСС)". Кроме того, по мнению руководителей парламентской оппозиции, механизм муниципального фильтра существенно ограничивает политическую конкуренцию в РФ", что, в свою очередь, "ведет к снижению качества подбора руководящих кадров в стране, принимаемых ими решений и росту коррупции".
Административный ресурс
Памфилова также отметила, что результаты вторых туров губернаторских выборов в регионах России показали, что административный ресурс больше не помогает выиграть борьбу.
"Админресурс как панацея от проигрыша больше не работает. Уж поверьте, ЦИК этому поспособствовал. Работать надо не за счет админресурса, работать надо с людьми, не спонтанно, во время выборов, а на протяжении всего времени", - сказала она, подводя итоги вторых туров во Владимирской области и Хабаровском крае и комментируя ситуации в Хакасии и Приморье.
Также Памфилова подчеркнула, что "возрос интерес избирателей к выборам, поскольку возникла уверенность, что их голос имеет значение".
По словам Памфиловой, в ЦИК "хлынул поток сердечных благодарностей" от членов участковых избиркомов, которые "воочию убедились, что есть реальная возможность отторгать любое административное и иное давление".
По итогам вторых туров во Владимирской области и Хабаровском крае 23 сентября действующие губернатора проиграли кандидатам от ЛДПР. В Хакасии второй тур должен был пройти также 23 сентября, но был перенесен на 7 октября, так как глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. В Приморском крае итоги второго тура были отменены из-за нарушений, новые выборы пройдут в декабре.
Видеонаблюдение на выборах в регионах
Председатель ЦИК выступила за то, чтобы видеонаблюдение на региональных выборах было обязательным, а не по желанию региональных властей.
"Обязательно надо подумать, видеонаблюдение должно быть тоже на региональных выборах не по желанию руководителя [региона]. Видеонаблюдение играет очень важную роль", - сказала она.
По словам Памфиловой, в регионах, где было видеонаблюдение, нарушений было меньше.
Кроме того, Памфилова подчеркнула необходимость дальнейшего развития общественного наблюдения на выборах. "Наблюдатели - наши союзники в деле оздоровления избирательной ситуации", - отметила она.
Также глава ЦИК заявила о необходимости "упрощения аккредитации СМИ". "СМИ тоже наши союзники. Нужно собраться и посмотреть, где можно это [упрощение] сделать", - сказала она.
Одним из важнейших факторов оздоровления ситуации на выборах Памфилова назвала так называемую неотвратимость наказания. Она пояснила, что наказание должны нести в первую очередь инициаторы фальсификаций, которые заставляют членов участковых избиркомов нарушать закон.