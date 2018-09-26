Матвиенко призвала скорее благоустраивать города и прекратить терпеть неэффективных мэров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на пленарном заседании призвала вице-премьера Виталия Мутко ускоренными темпами заниматься благоустройством российских городов, в очередной раз подвергнув критике неэффективных местных руководителей.

"Когда приезжаешь в регионы, приезжаешь в эти малые города, иногда хочется руки отбить местным руководителям, другим руководителям, - сказала она. - То ли не видят, то ли не хотят, то ли не могут". Среди негативных примеров она выделила Читу и Новосибирск.

"Почему граждане терпят это? Вот таких мэров точно не надо терпеть", - подчеркнула Матвиенко.

Привлечь управляющие компании

При этом спикер отметила, что "дело не только в деньгах". "Вот один вопрос: у нас нет денег, у нас нет денег. Ну, с деньгами любой сможет. Давайте думать, как организовать работу с привлечением управляющих компаний", - продолжила она.

Матвиенко указала, что муниципалитеты должны следить за своей территорией, но "дворы ведь можно передать управляющим компаниям, чтобы они не только зарабатывали и собирали деньги за коммунальные услуги". "Они должны и благоустраивать, вывозить мусор и следить за этим", - подчеркнула сенатор.

Призывы к правительству

Она также обратила внимание Мутко на то, что в городах проблемой стали крупные рекламные щиты, которые не только перекрывают исторические виды, но и представляют опасность, о чем сказано в том числе в правилах дорожного движения. "Примите нормативные акты, примите постановление правительства. Запретите это безобразие", - призвала она вице-премьера.

В заключение она попросила ускорить работу по благоустройству городов. "Давайте более энергичными темпами", - сказала она, обращаясь к Мутко. Она пообещала поддержку Совета Федерации в этом вопросе.