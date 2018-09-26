Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Глеб Никитин в среду вступил в должность губернатора Нижегородской области, принеся присягу в Гербовом зале исторического здания Нижегородской ярмарки, передает корреспондент ТАСС.
По итогам выборов 9 сентября Глеб Никитин ("Единая Россия") набрал 67,75% голосов.
Президент РФ Владимир Путин 26 сентября 2017 года принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитин.
За прошедший год под руководством Никитина в регионе была разработана стратегии развития, в обсуждении которой приняло участие 500 тыс. жителей Нижегородской области. В 2018 году началась реализация проектов "Доступная медицина" "Эффективная губерния". Последний предполагает повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий.