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Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

За его кандидатуру проголосовали 67,75% избирателей
Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Глеб Никитин в среду вступил в должность губернатора Нижегородской области, принеся присягу в Гербовом зале исторического здания Нижегородской ярмарки, передает корреспондент ТАСС.

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Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

По итогам выборов 9 сентября Глеб Никитин ("Единая Россия") набрал 67,75% голосов.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября 2017 года принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитин.

За прошедший год под руководством Никитина в регионе была разработана стратегии развития, в обсуждении которой приняло участие 500 тыс. жителей Нижегородской области. В 2018 году началась реализация проектов "Доступная медицина" "Эффективная губерния". Последний предполагает повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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