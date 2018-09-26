Путин 27-28 сентября посетит Баку и Душанбе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в IX форуме регионов РФ и Азербайджана в Баку 27 сентября и поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 27-28 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Завтра вечером уже президент будет в Душанбе на неформальном обеде и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках Совета глав государств СНГ, - сказал представитель Кремля. - До этого завтра рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России и Азербайджана. Главы двух государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо, который сейчас проходит в Баку".
Представитель Кремля уточнил, что в течение рабочего дня 26 сентября глава государства сосредоточится на внутренней повестке дня, проведет ряд встреч с главами регионов, а также продолжит подготовку к своему участию в Совете глав государств.