Эксперт: Трамп осторожничал в речи на ГА ООН в отношении РФ из-за грядущих выборов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было сдержанным и содержало шаблонные высказывания с целью избежать в свой адрес новых обвинений, в том числе при упоминании России. Такое мнение в среду высказал ТАСС директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По его словам, довольно классическая речь американского президента "была больше рассчитана на аудиторию внутри страны". "На носу главное событие в США - промежуточные выборы в Конгресс США [пройдут 6 ноября]. Поэтому в этот раз Трамп был более осторожен и осмотрителен в своих высказываниях, чем в обычных спонтанных выступлениях внутри страны", - отметил эксперт.

Как обратил внимание Гарбузов, президент США упомянул Россию, но лишь вскользь, косвенно коснувшись поставки российских энергоносителей в Европу.

"Чтобы Трамп ни говорил, ни делал в отношении России, он всегда навлекает на себя обвинения, - заметил аналитик. - Съездил в Хельсинки и встретился с российским президентом - тут же волна обвинений в предательстве". "Говорить сейчас о России, что он хочет поладить с Путиным? Это не то, что требуется в данный момент", - добавил эксперт.

"Прорывных решений на российско-американском фронте вряд ли стоит ожидать. А санкции и так настолько часто принимаются, что многие не успевают за ними следить", - продолжил он.

Продумал заранее

"Всю речь Трамп выдержал в продуманном стиле американского президента: много штампов и повторений, - указал Гарбузов. - Такой линии он и будет на этом этапе придерживаться. Сейчас у него стоит задача удержаться".

"Если демократы победят в Палате представителей и Сенате, то атаки на Трампа усилятся, активизируется расследование спецпрокурора Роберта Мюллера [проводит расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы], возникнут новые обстоятельства, которые явно не будут благоволить Трампу, - считает аналитик. - Если победу одержат республиканцы, ситуация не изменится".

"Обе партии [демократы и республиканцы] поражены серьезной болезнью - кризисом лидерства, - сказал Гарбузов. - Нет людей, которые повели бы за собой ту или иную партию, а потом и страну. Нет на сегодняшний день и человека, который вступил бы с Трампом в схватку на новых президентских выборах".

Во вторник Трамп посвятил свое выступление на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке критике социалистической формы государственного устройства, выступив с заявлением, что она нежизнеспособна и несет угрозу другим. Глава Белого дома считает, что все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит. Трамп выразил мнение, что практически везде, где социализм или коммунизм был опробован, он приводил к коррупции и экономическому спаду. Россию Трамп упомянул лишь однажды, отметив, что Германия окажется в полной зависимости от российских энергоресурсов, если немедленно не сменит курс.