Песков: Путина проинформировали о ситуации, разворачивающейся в Ингушетии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает всю информацию о ситуации, разворачивающейся в Ингушетии, и призывами провести несанкционированный митинг по вопросу об установлении границ между Ингушетией и Чечней. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"События прямо сейчас там разворачиваются. Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же президент получает всю необходимую информацию, - сказал представитель Кремля. - Вместе с тем там на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно говорить и ставить какие-то диагнозы".

Ранее МВД РФ по Ингушетии в преддверии запланированного на 26 сентября несанкционированного митинга в республике в связи с вопросом об установлении границ между Чечней и Ингушетией напомнило об ответственности за проведение несогласованных мероприятий. В социальных сетях, в частности в группах Instagram, появились посты с призывами выйти на несанкционированный митинг в столице региона Магасе.

26 сентября 2018 года МВД по Республике Ингушетия осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всей республики. В связи с изложенным МВД по Республике Ингушетия напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников, несанкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены, а организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по республике.

25 сентября в городе Сунжа (Ингушетия) прошел несанкционированный митинг, на котором жители региона протестовали против передачи части земель Сунженского района республики Чечне. Также, в сети обсуждается возможное подписание между главами двух республик соглашения об установлении новой границы между регионами, которое предполагает передачу ЧР около 18 кв км территории Ингушетии.