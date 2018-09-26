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Песков: Путина проинформировали о ситуации, разворачивающейся в Ингушетии

По словам пресс-секретаря президента, "там на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно говорить и ставить какие-то диагнозы"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает всю информацию о ситуации, разворачивающейся в Ингушетии, и призывами провести несанкционированный митинг по вопросу об установлении границ между Ингушетией и Чечней. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"События прямо сейчас там разворачиваются. Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же президент получает всю необходимую информацию, - сказал представитель Кремля. - Вместе с тем там на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно говорить и ставить какие-то диагнозы".

Ранее МВД РФ по Ингушетии в преддверии запланированного на 26 сентября несанкционированного митинга в республике в связи с вопросом об установлении границ между Чечней и Ингушетией напомнило об ответственности за проведение несогласованных мероприятий. В социальных сетях, в частности в группах Instagram, появились посты с призывами выйти на несанкционированный митинг в столице региона Магасе.

26 сентября 2018 года МВД по Республике Ингушетия осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всей республики. В связи с изложенным МВД по Республике Ингушетия напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников, несанкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены, а организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по республике.

25 сентября в городе Сунжа (Ингушетия) прошел несанкционированный митинг, на котором жители региона протестовали против передачи части земель Сунженского района республики Чечне. Также, в сети обсуждается возможное подписание между главами двух республик соглашения об установлении новой границы между регионами, которое предполагает передачу ЧР около 18 кв км территории Ингушетии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Северный Кавказ
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