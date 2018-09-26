Премьер Ингушетии заявил, что договор о границе с Чечней поможет избежать кризисов

"Убежден, скорейшая делимитация границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом. Определение границы между нашими субъектами позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике, а главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами", - процитировали Евлоева в пресс-службе правительства республики.

Евлоев считает, что вопрос о границах субъектов является деликатным и "требует решения на принципах законности и справедливости". По его словам, "установление устойчивых справедливых административных границ Республики Ингушетия" - одна из приоритетных и одновременно сложных задач на данном этапе.

"На фоне сообщений об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в интернете появляются взаимные упреки, нарастает агрессия. Также можно увидеть призывы отдельных лиц, "знатоков истории" к необдуманным резким действиям, которые могут обострить ситуацию, отдалить нас от главной цели. Просил бы жителей республики, молодежь Ингушетии сохранять спокойствие, присущее нам благоразумие, в это ответственное время не терять доверия друг к другу", - заявил он.

Вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов и не урегулирован до сих пор. В июне 1992 года, после распада Чечено-Ингушской АССР, была образована Республика Ингушетия в составе РФ, в то время как тогдашнее руководство Чечни во главе с Джохаром Дудаевым взяло курс на отделение от России. Первая попытка провести границу в районах со смешанным чечено-ингушским населением была предпринята в 1993 году.