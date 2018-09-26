Патрушев: саммит лидеров РФ и Индии укрепит сотрудничество двух стран в сфере безопасности

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что итоговые соглашения саммита лидеров России и Индии, который пройдет 5 октября, позволят укрепить сотрудничество обеих стран в сфере безопасности. Об этом он заявил на встрече с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Переговоры прошли в среду в Тегеране, где ранее состоялись многосторонние консультации по ситуации в Афганистане с участием представителей Совбезов РФ, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"5 октября текущего года в Нью-Дели предстоит четвертая за год встреча президента России [Владимира Путина] и премьер-министра Индии [Нарендры Моди], - подчеркнул Патрушев. - Убежден, что к очередному российско-индийскому саммиту мы подойдем с солидным пакетом документов, которые будут способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности".

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия дорожит привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Он обсудил с Довалом взаимодействие России и Индии по линии оборонных ведомств и правоохранительных органов.