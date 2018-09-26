МИД РФ: восстановление Сирии не должно стать заложником политизированных подходов

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Восстановление Сирии после гражданского конфликта не должно стать заложником политизированных подходов. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на встрече высокого уровня по Сирии, организованной главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, "восстановление страны, возвращение беженцев сейчас имеет ключевое значение". "Нельзя, чтобы долгожданный поворот страны к мирной, нормальной жизни стал заложником политизированных установок", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он также указал на неэффективность использования санкций для того, чтобы добиться от сирийского правительства каких-либо уступок. "Давно пора понять, что односторонние санкции наносят урон не сирийскому правительству, а обычным мирным людям. Это порочная тупиковая практика не только в сирийском, но и в любом другом вопросе", - резюмировал замминистра.