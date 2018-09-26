МИД РФ: договоренности России и Турции уже дают реальную отдачу

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Договоренности России и Турции по Идлибу, подписанные 17 сентября в Сочи, реализуются и уже дают реальную отдачу. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Речь идет не только о гуманитарных коридорах, но и о том, что подписанный Россией и Турцией 17 сентября в Сочи меморандум начал реализовываться и дает реальную отдачу", - подчеркнул Вершинин.

"Эта отдача состоит не только в том, что работают какие-то коридоры или предпринимаются усилия для облегчения гуманитарного состояния гражданского населения, а в том, что в целом уровень насилия, напряженность вокруг зоны деэскалации в Идлибе заметно понизились", - отметил он.

Москва исходит из того, что "главная задача, обязательство" РФ как члена международного сообщества - "бороться с терроризмом - должны быть продолжены". "Все это мы делаем слаженно в рамках кооперации в первую очередь с Турцией и затем с Ираном", - отметил заместитель главы МИД РФ.

Министерская встреча в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) пройдет в среду на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. "Сегодня после обеда запланирована министерская встреча в астанинском формате. Все соответствующие заявления будут сделаны", - сказал он.