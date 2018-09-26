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Путин назначил Сергея Морозова врио губернатора Астраханской области

В указе президента отмечается, что прежний руководитель региона Александр Жилкин покинул свой пост по собственному желанию
Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Морозова врио губернатора Астраханской области, освободив от должности Александра Жилкина. Соответствующий указ главы государства распространила в среду пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Астраханской области Жилкина А.А. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: Принять отставку губернатора Астраханской области Жилкина А.А. по собственному желанию. Назначить Морозова Сергея Петровича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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