Лавров заявил, что ситуация в ОЗХО деградирует

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Обстановка в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) деградирует из-за попыток западных стран навязать ей функции установления виновных. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

"Деградирует ситуация в ОЗХО, где наши западные коллеги стремятся навязать ее техническому секретариату так называемые атрибутивные функции, грубо нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) и вторгаясь в прерогативы Совета Безопасности", - указал министр.

Лавров при этом отметил, что предложения России по усилению контроля над химическим оружием, в частности, предотвращению его попадания террористам, блокируются западными странами. "Еще в марте 2016 года на Конференции по разоружению в Женеве мы представили проект Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, - отметил он. - Печально, что работа над этими документами искусственно блокируется - и все вы наверняка знаете, какими странами. Тем не менее, наши предложения по-прежнему остаются в силе".