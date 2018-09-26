Россия зафиксировала неоднократные обстрелы в провинциях Латакия и Алеппо боевиками

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Алеппо, в том числе огонь велся с позиций протурецких формирований. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (четырежды), Джубб-эз-Мгара (дважды), Джубб-эз-Зарур (дважды), Икко, Нахшебба, Дарх-абу-Асад, Бейт-Смайра провинции Латакия, района Маканис-эд-Дувайри (дважды), квартала научно-исследовательского центра (дважды), сектора Кастелло, а также западных окраин (дважды) города Алеппо. Кроме того, зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинуло 102 человека, из них 38 детей. Оказана медицинская помощь 62 сирийцам (в том числе 31 ребенку).

За сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в городе Дераа. В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общей массой 1,95 тонны.

"В районе Шейх-Ходер города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой организована раздача одной тонны свежего хлеба нуждающимся жителям. В районах города Алеппо Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР. Выданы продовольственные наборы и гигиенические комплекты", - заключил глава Центра по примирению враждующих сторон.