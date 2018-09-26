Инновации в сельском хозяйстве, сотрудничество на Каспии: чем запомнился губернатор Жилкин

Александр Жилкин начал исполнять обязанности главы Астраханской области с 17 августа 2004 года после внезапной смерти губернатора Анатолия Гужвина. На последних губернаторских выборах в регионе в 2014 году Жилкин набрал 75,28% голосов избирателей, значительно опередив соперников. Как рассказал ТАСС Аскар Кабикеев, возглавлявший в разные годы региональные министерство международных и внешнеэкономических связей региона и министерство экономического развития, при Жилкине Астраханская область приобрела свое "инвестиционное звучание".

Собеседники агентства, подводя итоги руководства регионом губернатора, отметили в числе его сильных сторон умение работать с инвесторами. Следствием этого стало, с одной стороны, возрождение основных отраслей экономики региона, в том числе судостроения и рыбопереработки, а с другой - появление экзотических производств, таких как выращивание гигантских креветок.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Жилкина. Врио губернатора назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Грандиозные планы по развитию Астрахани как международного центра Прикаспийского региона и не до конца решенные проблемы с ветхим жильем, большой госдолг - именно это по мнению опрошенных ТАСС экспертов и представителей власти характеризует период губернаторства Александра Жилкина, который 14 лет руководил Астраханской областью.

"Губернатор многое сделал для изменения облика региона, он приобрел инвестиционное звучание. Кроме того, Жилкин всегда старался создать комфортные условия для бизнес-партнеров. Например, когда мы с инвесторами впервые зашли обсуждать идею строительства солнечных электростанций, она была сразу подхвачена позитивно, тут же были даны соответствующие указания в плане помощи в согласовании и взаимодействия. Проект и получился, потому было полное понимание", - считает собеседник агентства.

Политологи заявили, что заслугой Жилкина стало и то, что он смог реанимировать рыбную отрасль, сельское хозяйство, судостроение. "Жилкин со своей командой реанимировал умершее в 90-е годы судостроение, может быть, не до конца, но именно он начал это делать. А это невероятно сложно: воткнуться на рынок судостроения не просто сложно, а нереально, потому что он уже сформирован. Большая нефть Каспия, офшорные заказы для судостроительных предприятий - это все-таки стало развиваться именно при Жилкине", - рассказал ТАСС политолог Александр Васильев.

В сельском хозяйстве, по его словам, при Жилкине произошел переход на новые интенсивные технологии. "Первые шаги были при Гужвине (Анатолий Гужвин - первый губернатор Астраханской области) - это капельное орошение, но в промышленном масштабе эти технологии начали применяться именно при Жилкине", - добавил Васильев.

Как рассказал ТАСС председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий области Андрей Маркин, экс-губернатор был погружен и в работу рыбной отрасли, при нем начала активно развиваться аквакультура - искусственное выращивание осетров, экзотическое для региона производство гигантских креветок и австралийских раков, стала восстанавливаться и рыбопереработка. "В 90-е годы мы упустили свое лидерство по переработке рыбы, она у нас вообще перестала перерабатываться. И вот шаг за шагом при таком, надо признаться, постоянном прессинге губернатора это производство потихоньку возрождалось. Он даже иногда использовал административный ресурс, требовал, чтобы у нас рыбу перерабатывали на месте, а не везли куда-нибудь", - пояснил он.

Сотрудничество на Каспии

Особое внимание Жилкин всегда уделял развитию международных отношений, в особенности с Прикаспийскими странами, отмечают эксперты. "Одно из его достижений, безусловно, что Астрахань стала международным центром. Он как губернатор всегда держал руку на пульсе в отношениях с Прикаспийскими государствами, лично общался с некоторыми президентами, и благодаря этому был дан толчок многим проектам", - считает Аскар Кабикеев.

При этом, как рассказал ТАСС руководитель Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" Андрей Сызранов, в этой сфере было плотное гуманитарное сотрудничество, но не хватало экономических связей. "Наверное, хотелось бы более тесного экономического взаимодействия. Что касается культурного, гуманитарного, образовательного сотрудничества, то здесь все в порядке", - заметил кандидат исторических наук.

Запрос на перемены

Отставка Жилкина была неожиданностью только для некоторых, при этом многие эксперты отмечают - в регионе уже созрел запрос на перемены, накопились и социальные проблемы. Депутат Госдумы и конкурент по избирательной кампании на пост главы региона в 2014 году Олег Шеин считает, что Жилкину удалось привлечь большие федеральные средства под реализацию конкретных программ, но при этом была утрачена социальная коммуникация с обществом.

"Главное, что было утрачено - это социальная коммуникация между властью и обществом", - заметил Шеин.

Как рассказал ТАСС доктор политических наук Николай Гришин, среди накопившихся проблем - ветхое жилье и низкие в сравнении с другими регионами зарплаты. "У нас несколько проблемных направлений, в частности, жилищный вопрос, ветхий фонд, доля которого у нас по Югу самая высокая", - сказал он.

С ним отчасти согласен и политолог Васильев - в регионе есть ряд застарелых социальных проблем, денег на которые просто не хватало, и с которыми придется столкнуться новому губернатору. "Останутся проблемы с хроническим недофинансированием областного бюджета и муниципальных <…> Ряд застарелых социальных проблем, в том числе жилье многодетным. Но есть более тяжелая проблема - изношенная инфраструктура, которая еще с советских времен не восстанавливалась", - пояснил он.

Нерешенным остается и проблема с высоким госдолгом (на 1 сентября консолидированный госдолг составляет свыше 23,2 млрд рублей), считает Васильев. "Госдолг возник из-за проблем с налоговым кодексом, с налоговой системой. Здесь вариантов и у старого, и у нового губернатора немного - это либо добиваться изменений в отдельные статьи налогового кодекса о распределении налогов по уровням бюджета, или добиваться увеличения субвенций из федерального бюджета. Третье - развитие бизнеса и конкуренции, но это длительный процесс", - отметил эксперт.

Все опрошенные ТАСС эксперты рассчитывают, что новый руководитель региона поможет привлечь дополнительные ресурсы для развития области.