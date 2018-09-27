Куранов: в Приморье Кожемяко надо подхватить дела Тарасенко и готовиться к выборам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Первоочередными задачами перед Олегом Кожемяко на посту главы Приморья станут продолжение начатых Андреем Тарасенко проектов и подготовка к выборам губернатора. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов на пресс-конференции в Южно-Сахалинске.

"Ему [Кожемяко] предстоит подхватить дела, потому что [бывший врио главы Приморья Андрей] Тарасенко сделал очень многое. В первую очередь, надо подхватывать эти дела. Второе - готовиться к выборам. Такого, что ты пришёл, и точно выбрали - такого нет", - сказал Куранов.

Он добавил, что сахалинцы должны гордиться тем, что их губернатора взяли на "самый сложный регион". Также, по его словам, кандидатур на замещение должности главы Сахалинской области пока нет, но в любом случае решение будет принимать президент РФ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко на пост исполняющего обязанности главы Приморского края, который до этого занимал Андрей Тарасенко. Председатель правительства области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона. По информации областного избиркома, досрочные выборы губернатора Сахалинской области планируется провести 8 сентября 2019 года.