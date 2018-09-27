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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Ищенко считает, что победить Кожемяко на выборах в Приморье будет сложно

Выборы должны пройти в регионе до середины декабря

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья, итоги которых были отменены из-за массовых нарушений, Андрей Ищенко считает, что победить Олега Кожемяко на новых выборах его команде будет сложно.

"Команде Ищенко будет сложнее, но сейчас нас больше, значительно больше, чем перед первым туром [прошедших в сентябре выборов губернатора]. Верю в победу", - сказал ТАСС Ищенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент Владимир Путин 26 сентября назначил Кожемяко, ранее возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Выборы должны пройти в регионе до середины декабря.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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