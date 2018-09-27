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В Приморье рассмотрят закон, позволяющий самовыдвиженцам баллотироваться в губернаторы

Проект планируют рассмотреть на заседании 3 октября

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края подготовила и внесла на рассмотрение регионального законодательного собрания проект поправок в избирательный кодекс края, которые позволят баллотироваться на пост губернатора не только представителям политических партий, но и самовыдвиженцам. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель комитета краевого парламента по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

"Сегодня от избирательной комиссии Приморского края в комитет поступил проект законодательного акта, вносящего изменения в избирательный кодекс, которым предлагается разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморского края. Рассмотреть проект на заседании комитета мы планируем 3 октября", - сообщил Текиев.

Как подтвердили ТАСС в краевом избиркоме, проектом закона также предлагается установить необходимость от самовыдвиженца не только проходить "муниципальный фильтр" (собрать необходимое количество подписей членов муниципальных представительных органов), но и собрать подписи не менее чем 0,5% от общего числа избирателей, то есть около 7 тыс. человек в Приморье.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья. Необходимость в назначении нового главы Приморья возникла, когда врио губернатора Андрей Тарасенко подал президенту заявление об отставке после отмены итогов выборов, прошедших в сентябре. Тогда по итогам голосования во втором туре победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), который набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов избирателей.

В ходе выборов оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. Краевая избирательная комиссия Приморья 20 сентября признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Вопрос о дате новых выборов в Приморском крае будет решаться на внеочередном заседании Законодательного собрания края 16 октября.

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