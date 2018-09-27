Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена

"Уже была определенная серия, как вы говорите, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос будут ли продолжены перестановки среди губернаторов. - Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса - это не серия, это - перманентный процесс, который проходит практически постоянно".

Представитель Кремля не стал комментировать информацию о грядущей отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. "Я не знаю насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга, - сказал Песков. - Но что касается кадровых решений президента, то есть принимать отставку или нет, назначить кого-то исполняющим обязанности или нет, то мы традиционно это не анонсируем".

Пресс-секретарь главы государства пообещал, что "если такие события состоятся, мы проинформируем вас, как мы это делаем традиционно".