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Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не анонсируют кадровые решения главы государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена.

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"Уже была определенная серия, как вы говорите, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос будут ли продолжены перестановки среди губернаторов. - Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса - это не серия, это - перманентный процесс, который проходит практически постоянно".

Представитель Кремля не стал комментировать информацию о грядущей отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. "Я не знаю насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга, - сказал Песков. - Но что касается кадровых решений президента, то есть принимать отставку или нет, назначить кого-то исполняющим обязанности или нет, то мы традиционно это не анонсируем".

Пресс-секретарь главы государства пообещал, что "если такие события состоятся, мы проинформируем вас, как мы это делаем традиционно".

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