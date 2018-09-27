Радикалы в Киеве повредили несколько автомобилей российских дипломатов

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с повреждением радикалами имущества сотрудников дипмиссии и беспорядками, устроенными у здания торгового представительства России в украинской столице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе посольства.

"Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины с связи с действиями радикалов, которые повредили несколько автомобилей дипломатов возле торгового представительства РФ на Украине, а также забросали дымовыми шашками и зажигательными смесями территорию торгпредства", - сообщили собеседник агентства. Правоохранители, по его данным, не препятствовали действиям радикалов. О причинах беспорядков пресс-службе посольства неизвестно.

Это не первый случай нападения и саботажа работы российских дипучреждений на Украине. 9 мая радикалы напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. Тогда в дипучреждении призвали власти Украины провести оперативные следственные действия, привлечь виновных к ответственности и принять все необходимые меры для пресечения бесчинств тех, "кто действует безнаказанно, не считаясь с международными обязательствами Украины и ее внутренним законодательством". Однако соответствующей реакции украинской стороны не последовало.