Лавров встретился с Киссинджером на полях Генассамблеи ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг с бывшим госсекретарем США (1973-1977) Генри Киссинджером на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается в Facebook постоянного представительства РФ при ООН.

Встреча прошла без участия прессы. Фотографии с нее затем были размещены на страницах постпредства РФ в социальных сетях.