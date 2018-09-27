Лавров встретился с Киссинджером на полях Генассамблеи ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг с бывшим госсекретарем США (1973-1977) Генри Киссинджером на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается в Facebook постоянного представительства РФ при ООН.
Встреча прошла без участия прессы. Фотографии с нее затем были размещены на страницах постпредства РФ в социальных сетях.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met with former #US Secretary of State Henry Kissinger on the sidelines of #UNGA73 | Министр иностранных дел России С.В.Лавров встретился с бывшим Госсекретарем США Г.Киссинджером «на полях» 73-ей сессии Генассамблеи #ООН в Нью-Йорке | #UNGA pic.twitter.com/JwaXzaHIsL— MFA Russia (@mfa_russia) 27 сентября 2018 г.
Генри Киссинджер во время пребывания на посту госсекретаря США и позднее в качестве эксперта выступал за прагматичные, основанные на национальных интересах и неидеологизированные подходы во внешней политике. Летом 2017 года он посетил Россию, принял участие в работе экспертного форума "Примаковские чтения" и был принят президентом РФ Владимиром Путиным.