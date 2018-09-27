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Генассамблея ООН

Лавров встретился с Киссинджером на полях Генассамблеи ООН

Отмечается, что встреча прошла без участия прессы
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) во время встречи в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Александр Щербак/ТАСС
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) во время встречи в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг с бывшим госсекретарем США (1973-1977) Генри Киссинджером на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается в Facebook постоянного представительства РФ при ООН.

Встреча прошла без участия прессы. Фотографии с нее затем были размещены на страницах постпредства РФ в социальных сетях.

Генри Киссинджер во время пребывания на посту госсекретаря США и позднее в качестве эксперта выступал за прагматичные, основанные на национальных интересах и неидеологизированные подходы во внешней политике. Летом 2017 года он посетил Россию, принял участие в работе экспертного форума "Примаковские чтения" и был принят президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияГенассамблея ООНКиссинджер, Генри Альфред
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