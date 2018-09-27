Путин примет участие в саммите СНГ и побеседует с главами Киргизии и Таджикистана

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в саммите СНГ и побеседует с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, участие в заседании Совета глав государств СНГ подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и премьер-министр Армении. Туркменистан представлен на уровне вице-премьера. Запланированы заседания в узком и расширенном составах. По итогам встречи главам делегаций предстоит подписать 18 документов, в том числе утвердить передачу председательства в СНГ в 2019 году Туркменистану.

На полях мероприятия Путин проведет беседу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а позже отправится на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ранее Ушаков не исключал и ряд других контактов главы российского государства "на ногах".

По завершении саммита состоится прием от имени президента Таджикистана в честь глав делегаций стран - участниц СНГ, который пройдет в ботаническом саду "Ирам".

Работа саммита

По данным Исполкома СНГ, на заседании Совета глав государств в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания Совета.

На расширенном заседании будут рассмотрены вопросы политического взаимодействия, дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, в сферах обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Гуманитарный блок вопросов

В повестке саммита значится, в частности, заявление глав СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В документе отмечается важность наращивания национальных усилий по обеспечению реализации прав человека и основных свобод, закрепленных в декларации, а также активизации взаимовыгодного и взаимоуважительного международного сотрудничества на правозащитном направлении с учетом национальной и региональной специфики, различных исторических, культурных и религиозных особенностей государств.

Главы государств обсудят и проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ содержит около 70 организационных и практических мероприятий, в частности, планируется провести военный парад в Москве с участием ветеранов войны, тружеников тыла и парадных расчетов вооруженных сил государств - участников СНГ, организовать ряд международных научных и практических конференций, фестивалей, конкурсов, трансляцию телевизионных программ, документальных и художественных фильмов, посвященных 75-летию Победы. Центральное место в проекте плана занимают мероприятия, направленные на усиление социальной защиты участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним.

Среди других вопросов повестки - проекты решений об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году, об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ, проекты заявления о Всемирных играх кочевников и заявления к 90-летию Чингиза Айтматова. Кроме того, будет обсуждаться внесение изменений в положения о Совете министров обороны и об Антитеррористическом центре СНГ.

Безопасность и космос

Главы государств обсудят проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Впервые проект такой программы разработан на пятилетний срок, он предусматривает сотрудничество по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми и незаконной миграции, а также преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий, реализуемые в настоящее время по отдельным программам в каждой из перечисленных сфер.

В дополнение планируется обсудить проект соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, в котором значительно расширен перечень умышленных уголовно наказуемых деяний в сфере информационных технологий. В частности, в нем впервые обозначены правонарушения, связанные с детской порнографией, осуществлением террористической деятельности или оправданием терроризма.

Россия дополнительно внесла на рассмотрение Совета глав государств проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ направлен на совершенствование нормативно-правовой базы и активизацию совместной деятельности СНГ в этой сфере. Проект конвенции предполагает совместную работу сторон как в части научных исследований, так и в практической плоскости, например, в решении проблемы утилизации космического мусора, координатно-временном и навигационном обеспечении, в сфере пилотируемых космических полетов, предоставления и использования космических услуг и др.