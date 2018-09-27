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Россия надеется, что новый первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине будет объективным

Преемником Александра Хуга станет заместитель главы миссии Марк Этерингтон

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия надеется, что преемник первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, покидающего свой пост 31 октября, будет объективным и беспристрастным. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"На встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером обсуждался в целом вопрос о кадровой представленности, - отметил Грушко. - Мы исходим из того, что такие должности [заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине] должны занимать люди абсолютно профессиональные, объективные и беспристрастные".

25 сентября Александр Хуг заявил, что 31 октября покидает свой пост. "ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Как сообщили в четверг ТАСС в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, преемником Хуга станет заместитель главы миссии Марк Этерингтон.

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