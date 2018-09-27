Лавров обсудил с председателем 73-й сессии Генассамблеи повышение эффективности ООН

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем 73-сессии Генеральной Ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой Гарсес повышение эффективности всемирной организации. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи - универсального органа ООН, - отметили в министерстве. - Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой ревитализации ГА ООН, повышения эффективности ее работы, а также соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН".

"Лавров выразил надежду, что Эспиноса будет способствовать установлению атмосферы конструктивного взаимодействия в Генассамблее и достижению консенсуса стран-членов ООН по большинству вопросов", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.