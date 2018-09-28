Трутнев представил во Владивостоке врио губернатора Приморья Кожемяко

"Работы много. Я уверен в том, что Олег Николаевич с этой работой справится. Будем помогать, будем работать вместе с ним", - сказал Трутнев.

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, полпред президента в ДФО России Юрий Трутнев в пятницу представил властям и депутатам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, передает корреспондент ТАСС.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". При этом Тарасенко уже заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря. Об участии в них заявил Олег Кожемяко, возглавлявший Сахалинскую область и назначенный в среду, 26 сентября, президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Приморья.