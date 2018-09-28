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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Решение о назначении врио главы Сахалина еще не принято

Обязанности главы региона пока исполняет председатель областного правительства Вера Щербина

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Полпредство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) представит главе государства предложения по кандидату на должность врио губернатора Сахалинской области, решение пока не принято. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

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"Вы знаете, что Олег Николаевич [Кожемяко] обратился к Владимиру Владимировичу [Путину] об участии в выборах два дня назад. Соответственно, думаю, что эта работа проводится. Насколько я знаю, решение не принято. Мы будем внимательно к этому относиться и давать предложения на рассмотрение президенту", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о назначении врио главы Сахалина.

Сейчас обязанности главы региона исполняет председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья. В пятницу Трутнев представил Кожемяко властям и общественности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайСахалинская областьСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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