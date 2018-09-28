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Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ обсудил на полях ГА ООН палестино-израильскую проблематику

В частности, было рассмотрено положение на палестинских территориях с акцентом на экономические аспекты и различные сферы практического взаимодействия между палестинцами и израильтянами

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин принял участие на полях Генеральной Ассамблеи ООН в министерской встрече Временного координационного комитета для помощи палестинцам, на которой обсуждалась ситуация вокруг урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД РФ.

"В ходе мероприятия было рассмотрено положение на палестинских территориях с акцентом на экономические аспекты и различные сферы практического взаимодействия между палестинцами и израильтянами, - отметили в дипведомстве. - Большинство участников подчеркивали необходимость активизации политического процесса на основе согласованных международным сообществом параметров палестино-израильского урегулирования, базирующегося на двугосударственной концепции".

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВершинин, Сергей Васильевич
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