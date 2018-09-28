Аксенов заявил о необходимости согласовывать с МИД РФ визит международных миссий в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября./ТАСС/. Власти Крыма не против визита международных миссий, но только после согласования таких поездок с Министерством иностранных дел РФ, сообщил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Ранее в четверг российская делегация на заседании 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявила, что правила доступа международных организаций к Крыму совпадают с правилами посещения других регионов России.

"Нет никаких проблем, чтобы принять в Крыму международные миссии. <...> Если МИД РФ такие визиты согласует, пожалуйста, у нас общероссийское пространство. Не вижу никаких проблем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Визит иностранцев в Севастополь

В отделе международных и межрегиональных связей правительства Севастополя сообщили ТАСС, что иностранные делегации могут свободно приезжать в город, не испытывая при этом проблем.

Ранее в Женеве представители западных стран заявили, что Крым "аннексирован" Россией, однако член российской делегации Ирина Аничина подчеркнула, что Республика Крым и город Севастополь - это "субъекты РФ, воссоединившиеся с ней на законных основаниях".

"Севастополь открыт для диалога с представителями всего мира, поэтому с радостью ждем гостей, а иностранные делегации, которые уже побывали у нас, не испытывали никаких трудностей", - рассказал представитель правительства.

В отделе международных и межрегиональных связей добавили, что за последние несколько лет изменилась цель визитов иностранных гостей. "Если в 2014-2015 годах в Севастополь приезжали в основном политические деятели, сейчас - представители бизнеса. Кроме того, чаще стали приезжать иностранные журналисты - например, в эти дни в городе работает съемочная группа из Австрии, которая делает сюжет о Севастополе", - уточнил собеседник агентства.

В этом году, по данным властей, город посетило восемь иностранных делегаций: из Сирии, Японии, Эритреи и других стран, а также представители чешской Торгово-промышленной палаты и международной организации "Красный крест".

О воссоединении Крыма с Россией

Республика Крым и Севастополь, город с особым статусом на Крымском полуострове, где большинство жителей являются россиянами, отказались признать легитимность властей в Киеве, которые захватили власть на фоне беспорядков, вызвавших переворот в Украине в феврале 2014 года.

Крым и Севастополь приняли декларации о независимости 11 марта 2014 года. Они провели референдум 16 марта 2014 года, в котором 96,77% крымчан и 95,6% избирателей Севастополя решили отделиться от Украины и вступить в Россию. Президент России подписал соглашения о воссоединении 18 марта 2014 года.