Глава Росавтодора Старовойт назначен замминистра транспорта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главу Росавтодора Романа Старовойта замминистра транспорта России, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабмина.

"Назначить Старовойта Романа Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - отмечается в документе.

Главой Росавтодора назначен Андрей Костюк. "Назначить Костюка Андрея Александровича руководителем Федерального дорожного агентства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.

Костюк занимал должность заместителя руководителя Росавтодора с 2012 года.

С 2002 по 2006 год Костюк работал в "Дирекции транспортного строительства" при комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга. После занимал должность начальника федерального казенного учреждения "Управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства".

Старовойт с 2005 по 2007 год работал на должности начальника отдела по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. Согласно информации на сайте Росавтодора, с 2007 по 2010 годы являлся первым заместителе председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

С 2010 по 2012 год был заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства России, а с ноября 2012 года был назначен руководителем Росавтодора.