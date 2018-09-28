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Путин на саммите в Душанбе пообщается с Лукашенко и другими лидерами

Глава государства уже имел возможность кратко поговорить почти со всеми своими коллегами, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Душанбе в пятницу продолжит общение с лидерами стран Содружества, в том числе - с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на полях саммита глава российского государства уже имел возможность кратко поговорить практически со всеми своими коллегами, в том числе - с президентом Молдавии Игорем Додоном и премьером Армении Николом Пашиняном. У Путина состоялась также отдельная двусторонняя встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"В ходе протокольного мероприятия [приема в честь лидеров], которое сейчас проходит от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона, естественно состоится общение [Путина] и с другими лидерами, в том числе с президентом Белоруссии", - сказал Песков. Кроме того, в пятницу запланирована отдельная встреча президента РФ с президентом Таджикистана.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиПесков, Дмитрий СергеевичДодон, ИгорьПашинян, Никол Воваевич
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