Министры Астраханской области стали врио до избрания губернатора

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Министры Астраханской области в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности (врио) губернатора региона Сергея Морозова автоматически стали врио. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В соответствии с федеральным законодательством решение президента Российской Федерации об отрешении губернатора Астраханской области от должности влечет за собой отставку возглавляемого им правительства региона. Сейчас все региональные министры стали автоматически врио, но выполняют свои обязанности", - сказали в пресс-службе .

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года. Врио губернатора был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

Ранее в пятницу Морозова в Астрахани официально представил полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Он отметил, что накопленный опыт Морозова, будет способствовать развитию экономики области, которая является стратегическим регионом на Каспии и южным форпостом России.