Нижегородский губернатор назначил своим замом по вопросам ЖКХ специалиста в энергетике

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил исполняющего обязанности заместителя губернатора 39-летнего Андрея Харина, который будет курировать вопросы энергетики, ЖКХ и экологии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства региона.

Назначение в новую команду руководителя региона стало первым после его инаугурации. Никитин баллотировался от "Единой России" и набрал на выборах в Единый день голосования 9 сентября 67,75% голосов избирателей. Ранее сообщалось, что губернатор области отправил в отставку региональное правительство, до момента формирования нового состава местного кабинета министров заместители губернатора и министры будут работать в статусе исполняющих обязанности.

"28 сентября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о назначении Андрея Харина и. о. заместителя губернатора", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора, Харин обладает всеми необходимыми качествами и компетенциями для работы в этих сферах. "Он трудился и в федеральных органах власти, и в крупнейших энергетических компаниях ключевых регионов страны. Уверен, такой опыт поможет в реализации задач, стоящих перед жилищно-коммунальным хозяйством и топливно- энергетическим комплексом Нижегородской области", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

"Регулирование тарифов, работа по организации обращения с отходами, охране окружающей среды, проведение благоустройства, деятельность домоуправляющих компаний и капитальный ремонт - все это требует постоянного контроля. Времени на раскачку нет - в регионе стартует отопительный сезон", - добавил губернатор.

Андрей Николаевич Харин родился в 1979 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский государственный университет по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук. Последнее место работы - заместитель генерального директора по управлению ресурсами московской компании "Квадра".