МИД РФ: судьба новой мирной инициативы Тбилиси по Сухуму и Цхинвалу зависит не от Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Судьба новой мирной инициативы Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии зависит не от России. Об этом в пятницу говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал РФ не препятствовать реализации новой мирной инициативы Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Он заявил, что будущее Тбилиси - вместе с Сухумом и Цхинвалом.

"Судьба мирной инициативы Тбилиси определяется не отношением Москвы, а исключительно тем, как ее воспримут в Сухуме и Цхинвале. Как известно, Россия давно призывает Грузию начать взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией. Грузинской стороне следовало бы воспользоваться возможностью рассказать о своих предложениях на женевских дискуссиях, где, в отличие от ООН, присутствуют представители этих республик. Пока такой возможностью в Тбилиси пренебрегают", - отметили в российском дипведомстве.

На Смоленской площади также подчеркнули, что выступление главы грузинского правительства оставило странные ощущения. "Как видим, мировому сообществу продолжают внушать бесконечно далекое от реальности представление, что население республик давно радостно вернулось бы в состав Грузии, если бы не российские оккупанты. Остается надеяться, что сами грузинские политики, в свободное от пропагандистских упражнений время, все же отдают себе отчет в реальном положении вещей", - резюмировали в министерстве.