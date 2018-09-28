Лавров и глава МИД Сирии выступили за снятие санкций, бьющих по сирийскому населению

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом восстановление Сирии, стороны выступили за снятие односторонних антисирийских санкций, наносящих вред гражданскому населению. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Министры выступили за наращивание коллективных усилий по содействию восстановлению разрушенной в результате военных действий социально-экономической инфраструктуры, снятие введенных против Сирии незаконных односторонних санкций, бьющих в первую очередь по гражданскому населению", - отметили в министерстве.

"Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая задачу политического урегулирования в этой стране с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и на основе резолюции 2254 СБ ООН", - добавили в российском дипведомстве.

В МИД РФ констатировали, что Лавров подтвердил приверженность России "суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии" и настрой на окончательную победу над международным терроризмом в стране.

"Были рассмотрены также вопросы укрепления двусторонних торгово-экономических связей с задействованием потенциала Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.