В Минобороны РФ сообщили об обстрелах боевиками Идлибской зоны деэскалации

ТАСС, 28 сентября. Боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинции Латакия, Хама и город Алеппо, в результате четверо военнослужащих правительственных войск республики и один мирный житель получили ранения. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (четырежды), Калаат-Марза (дважды), Айн-эль-Кантара (дважды), Сафсафа, Калаз-Тахтани, Джубб-эз-Заур, Шиллиф, Джубб-эль-Мгара, Хаддада провинции Латакия, районов Хара (четырежды), Маканис-эд-Дувайри (дважды), Шейх-Максуд, района научно-исследовательского центра города Алеппо, а также населенного пункта Эль-Хиара провинции Хама. В результате обстрела населенного пункта Айн-эль-Кантара провинции Латакия ранено четверо военнослужащих правительственных войск Сирийской Арабской Республики и один мирный житель", - сказал Савченко.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарных акции в населенном пункте Джеруд провинции Риф-Дамаск, выдав жителям 300 продовольственных наборов общей массой 1,29 тонны.

Савченко добавил, что за прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинуло 448 человек, из них 195 детей. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 182 сирийцам, в том числе 84 детям.