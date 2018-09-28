Лавров: Израиль гарантировал сохранение канала деконфликтинга с РФ в Сирии

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Израиль заверил Россию в сохранении канала деконфликтинга в Сирии. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Израиль нам многократно гарантировал, что они будут сохранять с нами канал деконфликтинга. Такой же, как мы имеем с США. Это то, что мы сейчас от Израиля требуем", - сказал он.
Лавров отметил, что Россия исполнила в Сирии все договоренности для обеспечения безопасности израильской территории.
"Когда Израиль высказывал озабоченность, что иранские или проиранские силы находятся фактически на линии разъединения на Голанских высотах, мы достигли понимания, тем более, что к тому времени южная зона деэскалации была освобождена от террористов, иранские подразделения отошли более чем на 100 километров, как и просили нас израильтяне и американцы. Вместо них позиции на линии разъединения заняли подразделения сирийской армии, затем вернулись туда сотрудники сил ООН по наблюдением за разъединением, им помогает сейчас российская военная полиция", - пояснил министр.
"То, что высказывал Израиль в плане своей безопасности в районе Голанских высот, мы устранили. Сделали то, что обещали", - резюмировал глава МИД РФ.