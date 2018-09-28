Лавров заявил, что санкции США против Венесуэлы не принесут результатов

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Санкции, введенные США в отношении правительства Венесуэлы, не будут результативными. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Уверен, что в отношении Венесуэлы эти санкции не будут результативны", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, правительственным и оппозиционным силам Венесуэлы нужно договариваться, но этот процесс сложен. Как обратил внимание глава дипведомства, официальная власть готова к диалогу, тогда как оппозиция постоянно получает сигналы о поддержке из-за рубежа, прежде всего из США. "Стимулов договариваться, даже разговаривать с правительством у венесуэльской оппозиции - по крайней мере, у этой части оппозиции - не существует", - резюмировал он.

"Внешние игроки, вместо того, чтобы занимать чью-то сторону во внутреннем конфликте, должны призывать и правительство, и оппозиционные силы к тому, чтобы они садились за стол переговоров и договаривались. Не вижу иного пути ни для одного кризисного региона", - подчеркнул Лавров.

Санкции США

Во вторник министерство финансов США ввело санкции против супруги главы государства Николаса Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в 2017 - начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников - 4 августа на него было совершено покушение.