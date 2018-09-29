Более 30 победителей конкурса "Мой Дагестан" назначены на должности во властных структурах

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 30 победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" назначены на должности в органах госвласти и местного самоуправления в Дагестане, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.
"На сегодня в республике на различные должности назначены более 30 победителей кадрового конкурса ["Мой Дагестан"]", - сказал собеседник агентства. По его словам, это не последние назначения из числа победителей республиканского кадрового конкурса.
В начале сентября руководитель Дагестана Владимир Васильев назначил на должности и вручил служебные удостоверения 13 победителям кадрового конкурса "Мой Дагестан". По словам Васильева, сам факт исполнения победителями конкурса обязанностей - это "не только время на проверку, но и время на переоценку ценностей, коррекцию дальнейших действий". Он поблагодарил участников конкурса, в том числе из других регионов, за участие "в этой непростой борьбе".
12 июля было объявлено о новом конкурсе "Мой Дагестан", который был призван пополнить кадровый резерв республики "талантливыми и амбициозными специалистами". Он проводился при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Как сообщалось, организаторам поступило более 11,5 тыс. заявок, успешно зарегистрированы на конкурс были 6 тыс. 150 человек из 85 регионов России. В финальный очный этап конкурса по результатам дистанционных тестов прошли 226 участников. Победителями конкурса стали 54 человека, представляющие шесть российских регионов.