Патрушев посетит Японию с 1 по 4 октября для консультаций по безопасности

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник прибывает с визитом в Японию, где проведет консультации с генеральным секретарем японского национального Совета безопасности Сётаро Яти. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Японии.

"С 1 по 4 октября состоится рабочая поездка секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева в Японию, где он проведет переговоры со своим японским коллегой Сётаро Яти", - рассказали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что среди тем, которые планируется обсудить во время визита - актуальные вопросы российско-японских отношений, а также вопросы безопасности между Японией и РФ и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Более подробной информации о визите не приводится. Последний раз Патрушев и Яти встречались в декабре прошлого года в Москве.