Восемь членов правительства Хабаровского края написали заявления об увольнении

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Восемь членов правительства Хабаровского края, в том числе и. о. министров и заместителей председателей кабмина, подали в отставку после вступления в должность нового главы региона Сергея Фургала, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Правительство Хабаровского края согласно краевому закону ушло в отставку сразу после вступления в должность Фургала. Члены правительства перешли в статус исполняющих обязанности.

"Члены правительства Хабаровского края в количестве восьми человек подали заявления об увольнении. Если их нет на сайте, это означает подачу соответствующего заявления", - сказали в правительстве, комментируя отсутствие на официальном сайте ряда фамилий.

В частности, из 33 представителей правительства края на сайте нет и. о. министра юстиции края - полномочного представителя губернатора в думе края Ирины Шашковой, и. о. вице-губернатора Сергея Щетнева, и. о. первого зампреда правительства по вопросам внутренней политики Виктора Марценко, и. о. первого зампреда правительства по экономическим вопросам Василия Шихалева, и. о. министра социальной защиты населения Николая Цилюрика, и. о. заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности Ивана Ильца, и. о. заместителя председателя правительства края по вопросам социального развития Владимира Чаюка, и. о. министра Хабаровского края - руководителя секретариата губернатора края Виталия Тюлькина.

Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября, набрав почти 70% голосов. Ранее регионом руководил Вячеслав Шпорт.