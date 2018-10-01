Глава Роспотребнадзора: выстраивание сети биолабораторий у границ РФ вызывает беспокойство

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность выстраиванием сети биолабораторий, цели которых России неизвестны, в ряде сопредельных государств. Об этом она заявила в интервью программе "Поздняков" на НТВ в понедельник.

"Сеть лабораторий, которая выстроилась в последние годы, - она выстроилась прямо вдоль наших границ. И когда что-то происходит, когда что-то непонятно, это не может нас оставлять равнодушными, особенно в столь чувствительной сфере, как биологическая безопасность", - отметила она, добавив, что "может быть, все было бы иначе, если бы мы имели полный доступ к информации о том, что там делается".

По ее словам, "современные технологии позволяют, к сожалению, и когда нет контроля, это особенно страшно, видоизменять организмы", что представляет собой "особые риски, связанные с расположением вдоль наших границ этих лабораторий".

11 сентября министр госбезопасности Грузии в 1993-1995 годах Игорь Гиоргадзе заявил, что в Лаборатории Лугара биологами военно-медицинской группы США в Грузии и частными подрядчиками могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии. По его словам, целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для жителей Грузии.

14 сентября в Минобороны РФ заявили, что изучают опубликованные Гиоргадзе документы о лаборатории Лугара, а 25 сентября директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил в Москве, что Россия не допустит проведения американцами биологических экспериментов на своих границах. По данным ведомства, ставшие известными "вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт в 2011 году в Грузии в рамках американской правительственной программы. Центр занимается исследованием биологических угроз.