Путин 2 октября встретится с президентом Сербии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем во вторник, 2 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

"2 октября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что лидеры двух стран обсудят "ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику".

Президент Сербии прибыл в Россию 1 октября. Ранее Вучич сообщил, что на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию в Косове и Метохии и попросить его поддержки.

29 сентября несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.