Песков: растущая напряженность на Балканах на повестке дня переговоров Путина и Вучича

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Растущая напряженность на Балканах станет одной из тем предстоящих переговоров президентов РФ и Сербии - Владимира Путина и Александара Вучича, хотя визит сербского лидера и не связан напрямую с этим вопросом, отметили в Кремле.

"Эта встреча планировалась несколько месяцев тому назад, поэтому собственно ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе", - пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "народы двух стран связывает общая история, теплые чувства, очень обширные торгово-экономические связи". "И, конечно, растущая напряженность в регионе прилегающем - все это будет на повестке дня переговоров, которые, я еще раз повторяю, планировались несколько месяцев назад", - уточнил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Сербия является давней страной-партнером России. Он отметил, что предстоящие переговоры являются "продолжением регулярного рабочего контакта руководства России и руководства Сербии".

Путин встретится с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем во вторник, 2 октября. Ранее сербский президент сообщил, что на встрече Путиным намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить его поддержки.

Несколько десятков косовских спецназовцев въехали 29 сентября на территорию населенного сербами севера Косова, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.