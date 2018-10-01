СК возбудил дело по факту гибели детей в Донбассе в результате взрыва боеприпаса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трех детей в результате взрыва боеприпаса недалеко от Горловки под Донецком. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, представители силовых структур Украины... решили установить минно-взрывные инженерные заграждения на территории объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике. Реализуя этот преступный план, сотрудники силовых структур Украины заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от Горловки. 30 сентября в этой местности гуляли четверо несовершеннолетних. В результате детонации боеприпаса трое из них погибли, один получил ранения", - сказала Петренко.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

"За последние недели мы видим, что украинские силовики уже не ограничиваются артиллерийскими обстрелами, а применяют иные, более изощренные способы причинения телесных повреждений и убийства мирного населения", - подчеркнула Петренко.

Она сообщила, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц, причастных к минированию территории вблизи гражданских объектов, а также тех, кто отдавал заведомо преступные приказы.